Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı "Sevgi Yürüyüşü" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı "Sevgi Yürüyüşü" düzenledi.

        Eski Stadyum Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Anıt Park önüne kadar devam etti.

        Yürüyüşe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

        Daha sonra Zafer Meydanı'nda gerçekleşen mitingde Göktaş, yarın inşallah çok kıymetli bir zaferle sandıklarda birinci çıkacaklarını söyledi.

        Afyonkarahisar'ın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu kaydeden Göktaş, "Şimdi de olmaya devam edecektir. 1 Nisan sabahında inşallah Hüseyin Ceylan Uluçay'ı başkan yapıyor muyuz? Sandıklarımıza namusumuz gibi sahip çıkacak ve boş bırakmayacağız inşallah. Zafer inşallah bizimdir." dedi.

        Mitingde Soylu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Uluçay da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        Pişerken kötü kokuyor ama faydası kokusunda!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar ESOB Başkanı Üstün'den yerel seçim açıklaması
        Afyonkarahisar ESOB Başkanı Üstün'den yerel seçim açıklaması
        Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı
        Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı