Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da mitinge katıldı

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mitinge katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da mitinge katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mitinge katıldı.

        Uysal, DP İscehisar Belediye Başkan adayı Osman Çelebi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, sayılı günlerin bittiğini ve yarının milletin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olacağını söyledi.

        Milletin 14 Mayıs 1950'den beri kendi kaderine hükmettiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

        "O gün bu gündür üzerine gölgeler düşse de darbeler yapılsa da milletimiz her daim sağduyusuyla beraber kendi kaderini kendisi çizdi. İşte, yarın gerçekleştireceğimiz 31 Mart seçimleri de çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne milletimizin kendi geleceğini tayin edeceği bir gün olacaktır. Sizlerin de en kıymetli olduğu gündür."

        İscehisar'daki seçimlerde de iddia ortaya koyduklarını belirten Uysal, yükü sırtlanan belediye başkan adayı Osman Çelebi ve DP kadrolarına teşekkür ederek destek istedi.

        Mitingde konuşan Çelebi de katılımcılara projelerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Afyonkarahisar'da "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi
        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...
        Bakan Göktaş, "Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Progra...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar ESOB Başkanı Üstün'den yerel seçim açıklaması
        Afyonkarahisar ESOB Başkanı Üstün'den yerel seçim açıklaması