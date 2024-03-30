Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da mitinge katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mitinge katıldı.

Uysal, DP İscehisar Belediye Başkan adayı Osman Çelebi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, sayılı günlerin bittiğini ve yarının milletin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olacağını söyledi.

Milletin 14 Mayıs 1950'den beri kendi kaderine hükmettiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"O gün bu gündür üzerine gölgeler düşse de darbeler yapılsa da milletimiz her daim sağduyusuyla beraber kendi kaderini kendisi çizdi. İşte, yarın gerçekleştireceğimiz 31 Mart seçimleri de çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne milletimizin kendi geleceğini tayin edeceği bir gün olacaktır. Sizlerin de en kıymetli olduğu gündür."