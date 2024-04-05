Sandıklı'da yasa dışı haşhaş ekim alanlarıyla ilgili çalışma yapıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince yapılan kontrollerde 4 şüphelinin, 18 bin 250 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 835 bin 750 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığı tespit edildi.
Adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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