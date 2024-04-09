Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelincik köyünde devriye görevi yaparken T.Y, H.A, M.Ç, M.Ö, E.S. ile C.E'nin kaçak kazı yaptığını fark etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada bulunan dedektöre el konuldu.
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