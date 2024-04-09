Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelincik köyünde devriye görevi yaparken T.Y, H.A, M.Ç, M.Ö, E.S. ile C.E'nin kaçak kazı yaptığını fark etti.

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