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        Afyonkarahisar'da teknolojik cihazlarla donatılan hayvan hastanesi kesintisiz hizmet sunuyor

        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesinde aylık yaklaşık 600 hayvanın tedavisi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:54
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        Afyonkarahisar'da teknolojik cihazlarla donatılan hayvan hastanesi kesintisiz hizmet sunuyor
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        ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesinde aylık yaklaşık 600 hayvanın tedavisi yapılıyor.

        Üniversitenin Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde 2005'den beri hizmet veren merkez, yapılan yatırımla 2023'te 7 bin 657 metrekare kapalı alana sahip yeni binaya taşındı, daha modern ve teknolojik cihazlarla donatıldı.

        Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden getirilen hayvanlara da hizmet veren hastane, veteriner fakültesi öğrencilerine de uygulamalı eğitim fırsatı sunuyor.

        - Rutin hizmetlerin yanında detaylı muayene gerçekleştiriliyor

        Kocatepe Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Musa Korkmaz, AA muhabirine, bölgenin en modern ve donanımlı Kocatepe Hayvan Hastanesi'nin her türlü hayvana hizmet verebilmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

        Merkezin 21 bin metrekare de açık alanı olduğunu aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

        "Hastanemizde hayvanların tedavileri, son teknoloji cihazlarla etkin şekilde yapılıyor. Hastanemizde rutin hizmetlerin yanında detaylı muayeneler de gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde ekokardiyografi, hemodiyaliz, fizyoterapi, endoskopi, bronkoskopi, ultrasonografi gibi uygulamalar ile birlikte bütün operatif girişimler, tümör cerrahisi, göz cerrahisi, yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Hastalarımıza kök hücre tedavisini de başlattık."

        - Hastanemiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir"

        Korkmaz, hastanenin bütün hayvan türlerinde karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisinin uzman öğretim üyeleri tarafından yapıldığını dile getirdi.

        Hasta sayısının arttığını anlatan Korkmaz,

        "Özellikle acil kliniğimizle hastanemiz 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. Bu da hasta sayımızda önemli ölçüde artış gösterdi. Aylık yaklaşık 600 hayvanın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Uzman kadromuzla, buraya getirilen bütün hayvan türlerinin, tanı ve tedavileri teknik cihazlarla gerçekleştiriliyor. Bu şekilde bizim elimiz güçleniyor, tanı ve tedaviler daha etkin şekilde gerçekleştiriliyor. Bu noktada hayvan sahiplerinden geri dönüşlerde çok olumlu yönde oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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