Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
H.B, idaresindeki 06 DU 2096 plakalı tır, Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağı'nda S.E'nin kullandığı 43 BC 516 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki K.E, hastaneye kaldırıldı.
U.B. yönetimindeki 03 BB 799 plakalı otomobil, Dikici köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.N.K, (7) Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.
Sümer Mahallesi ile Emirdağ ilçesinin Kuruca köyü yakınlarında meydana gelen iki kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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