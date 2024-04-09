Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

        H.B, idaresindeki 06 DU 2096 plakalı tır, Bolvadin ilçesi Belediye Kavşağı'nda S.E'nin kullandığı 43 BC 516 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki K.E, hastaneye kaldırıldı.

        U.B. yönetimindeki 03 BB 799 plakalı otomobil, Dikici köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.N.K, (7) Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü.

        Sümer Mahallesi ile Emirdağ ilçesinin Kuruca köyü yakınlarında meydana gelen iki kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Devir teslim töreninde tartışma
        Devir teslim töreninde tartışma
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'daki yollarda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar'daki yollarda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar'da teknolojik cihazlarla donatılan hayvan hastanesi kesintis...
        Afyonkarahisar'da teknolojik cihazlarla donatılan hayvan hastanesi kesintis...
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tut...
        Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tut...
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi