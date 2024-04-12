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        Bolvadin'den kısa kısa

        Bolvadin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:55
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        Bolvadin'den kısa kısa
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        Bolvadin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        K.A. (24) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Evindeki kovada kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.A'nın Kaymaz Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, savcılık izniyle evde yaptığı aramada 6 kova içerisine dikilmiş 119 kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A.A. hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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