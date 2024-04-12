Bolvadin'den kısa kısa
Bolvadin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolvadin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
K.A. (24) idaresindeki tescilsiz motosiklet, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Evindeki kovada kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.A'nın Kaymaz Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, savcılık izniyle evde yaptığı aramada 6 kova içerisine dikilmiş 119 kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.A. hakkında adli işlem uygulandı.
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