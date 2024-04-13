Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da beslenme sorunu yaşadığı için günden güne zayıflayan ve bitkin düşen kedi, tıkalı bağırsağının bir kısmının alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim üyesi olan Abdullah Keçeciler'in 14 yaşındaki "Garfi" adını verdiği kedisi, 20 gündür beslenme sorunu yaşamaya başlayınca zayıfladı.

Bitkin düşen kedisinin durumuna üzülen Keçeciler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesine başvurdu.

Tedavi süreci nedeniyle Afyonkarahisar'da olan kedilerini çok özlediklerini aktaran Keçeciler, şöyle konuştu:

"Kedimiz çok yaşlı olduğu için bu beslenme rahatsızlığı bizi çok üzdü. Çok uysaldır. Hatta Garfi, bizimle yatağa bile geliyor. Yani öyle kendi yerine falan da gitmiyor, bize çok düşkün. Televizyon izlemek için oturduğumda kucağıma gelir. Kendisini sürekli sevdiren bir kedidir. Çok evcil ve bambaşka bir kedi. Onu kaybetseydik, çok üzülürdük. Yapılan ameliyatla kurtuldu, yaşadığı için çok mutluyuz. İnşallah, bundan sonra bir sıkıntı çekmeyiz."