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        Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da beslenme sorunu yaşadığı için günden güne zayıflayan ve bitkin düşen kedi, tıkalı bağırsağının bir kısmının alınmasıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:08
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        Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da beslenme sorunu yaşadığı için günden güne zayıflayan ve bitkin düşen kedi, tıkalı bağırsağının bir kısmının alınmasıyla sağlığına kavuştu.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim üyesi olan Abdullah Keçeciler'in 14 yaşındaki "Garfi" adını verdiği kedisi, 20 gündür beslenme sorunu yaşamaya başlayınca zayıfladı.

        Bitkin düşen kedisinin durumuna üzülen Keçeciler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesine başvurdu.

        Burada yapılan muayenede Garfi'nin kalın bağırsağının bir bölümünün tıkalı olduğu tespit edildi.

        Hastane başhekimi Prof. Dr. Musa Korkmaz ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla, ölüm riski bulunan kedinin bağırsağının bir bölümü alınarak, tıkanıklık giderildi.

        Garfi'nin ameliyat sonrası beslenmeye başladığını ve eski hareketli günlerine döndüğünü gören Keçeciler, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

        - "Onu kaybetseydik, çok üzülürdük"

        Keçeciler, AA muhabirine, kızı için sahiplendikleri Garfi'nin zamanla ailelerinin bir ferdi haline geldiğini söyledi.

        Tedavi süreci nedeniyle Afyonkarahisar'da olan kedilerini çok özlediklerini aktaran Keçeciler, şöyle konuştu:

        "Kedimiz çok yaşlı olduğu için bu beslenme rahatsızlığı bizi çok üzdü. Çok uysaldır. Hatta Garfi, bizimle yatağa bile geliyor. Yani öyle kendi yerine falan da gitmiyor, bize çok düşkün. Televizyon izlemek için oturduğumda kucağıma gelir. Kendisini sürekli sevdiren bir kedidir. Çok evcil ve bambaşka bir kedi. Onu kaybetseydik, çok üzülürdük. Yapılan ameliyatla kurtuldu, yaşadığı için çok mutluyuz. İnşallah, bundan sonra bir sıkıntı çekmeyiz."

        -"Kediye mega kolon teşhisi koyduk"

        Prof. Dr. Korkmaz da Kocatepe Hayvan Hastanesine getirilen Garfi'nin kronik kabızlık problemi yaşadığını, çeşitli kliniklerde medikal tedaviler uygulansa da hastalığının tekrarlandığını tespit ettiklerini söyledi.

        Hastanede gerekli klinik muayeneler ile röntgeninin çekildiğini anlatan Korkmaz, "Kediye mega kolon teşhisi konuldu. Bu yüzden operasyon kaçınılmaz hale gelince ameliyat kararı aldık. Gerekli tedavileri sonrası kedimiz sağlığına kavuştu. 14 yaşında bir kediye anestezi uygulaması çok riskli bir durum. Ama hastanemizde bu anesteziyi uygulayabilecek gerekli cihazlar ve donanımı mevcut. Sahibinin onayıyla ekibimle hastanemizde başarılı bir operasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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