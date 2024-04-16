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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:36
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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