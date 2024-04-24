Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Plakası belirlenen otomobili Anıtkaya köyü yakınlarında durduran ekipler, araçta bir miktar uyuşturucu, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Ekipler, otomobildeki S.B. ile F.Y'yi gözaltına aldı.

        - Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Kılınçarslan'ı ziya...
        İscehisar Kaymakamı Kılıçtürk, belediye başkanı seçilen Kılınçarslan'ı ziya...
        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgi...
        Afyonkarahisar'da yoldan geçen çocuğun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgi...
        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk, 2 yaralı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
        Haluk Levent, Afyonkarahisar'da 23 Nisan kutlamalarında sahne aldı
        "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi
        "23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı