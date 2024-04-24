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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:36
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte araması bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan 26 dosyadan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu Esentepe Mahallesi'nde, 20 dosyadan 8 yıl 9 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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