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        Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:08
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        Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan C.S, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İstiklal Mahallesi Afyonkarahisar Adliyesi binasının arkasında dün çıkan silahlı kavgada, E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20) ve yoldan geçen T.T. yaralanmış, C.S. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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