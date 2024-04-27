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        Tarihi Frigya Vadisi "amarant" bitkisi ile renklenecek

        İhsaniye Kaymakamlığınca, amarant bitkisi ekilen tarihi Firig Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, rengarenk alanlarda vakit geçirme imkanı bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:41
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        Tarihi Frigya Vadisi "amarant" bitkisi ile renklenecek
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        İhsaniye Kaymakamlığınca, amarant bitkisi ekilen tarihi Firig Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, rengarenk alanlarda vakit geçirme imkanı bulacak.

        Döğer, Kayıhan beldeleri ile Bayramaliler, Demirli ve Ayazini köyleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı kapsayan Frigya'da tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, anıt abideler, peribacaları ve çok sayıda mağara bulunuyor.

        Her yıl ortalama 2 milyon turistin gezdiği ve konakladığı Frigya'ya ilginin sürekli artması için çalışmalar sürüyor.

        Emre Gölü ile Ayazini köyleri arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında turizmi geliştirmek amacıyla sokak sağlıklaştırma, tanıtım merkezi, pazar yeri, çeşitli etkinlik ve aktivite alanları oluşturuldu.

        Özel sektör aracılıyla sıcak hava balonu uçuşlarının başladığı bölgede restoran, kafe ve butik oteller açıldı.

        Yaklaşık 2 dekarlık alana ekimi yapılan ve boyu 2 metreye kadar uzanan amarant bitkisi ile ziyaretçilere görsel şölen sunulması planlanıyor.

        - Ziyaretçiler, oluşturulan görsel alanlarda fotoğraf çekilebilecek

        İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine, bir iş insanının tohum desteğiyle Frigya'daki belirlenen alanlara amarant ekiminin yapıldığını söyledi.

        Bitkinin rengiyle bölgeye farklı bir hava katmasını amaçladıklarını aktaran Bildirici, "Amarant ekim alanlarımızı Ayazini ile Demirli köylerimizde oluşturduk. Yaz aylarında Frigya'ya gelen ziyaretçilerimize görsel alanlar oluşacak. Bitkinin Frigya'ya farklı bir renk katacağını düşünüyoruz. Bu görsel noktalarda turistlerimiz bol bol fotoğraf çekebilir." ifade etti.

        Bildirici, bitkinin yetiştirilmesi için bakım ve sulama çalışmalarının titizlikle yapılacağını kaydetti.

        - Turizm potansiyeli artıyor

        Frigya'nın her geçen yıl turizm potansiyelinin arttığını vurgulayan Bildirici, şöyle konuştu:

        "Ramazan Bayramı tatili döneminde bölgeye yaklaşık 53 bin ziyaretçi geldi. Bu rakamda bayram tatili sürecimizdeki en yüksek seviye. Bundan sonraki yıllarda da bu rakamın artmasını bekliyoruz. Bu noktada Frigya'daki işletmeler artıyor. Frigya'da konaklamalı turizmin gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ayazini köyümüzde iki butik otelimiz hazır durumda. Artık, turistlerimiz günü birlik değil, tarih kokan Frigya'da konaklasınlar istiyoruz."

        Bölgeye tohum desteğinden bulunan İş insanı Cengiz Aşkın da amarant bitkisinin Frigya'da, rengarenk görseliyle turist çekeceğine inandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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