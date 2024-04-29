Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
B.K. (48) idaresindeki 06 BUN 425 plakalı otomobil, Şuhut Organize Sanayi mevkisinde yoldan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan F.Z.K, S.K, A.M.Ö. ve K.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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