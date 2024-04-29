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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:14
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        B.K. (48) idaresindeki 06 BUN 425 plakalı otomobil, Şuhut Organize Sanayi mevkisinde yoldan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan F.Z.K, S.K, A.M.Ö. ve K.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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