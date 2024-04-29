İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaret
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti.
Çağlar ziyarette MYO ve bünyesindeki bölümler hakkında Kılınçarslana'a bilgiler verdi.
Kılıçarslan, okulun güzel takı tasarımlarının yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.
Özkaymak'a ziyaretinde okulun öğretim görevlileri İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, Meslek Yüksekokul Sekreteri Ali Güzelel eşlik etti.
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