İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaret

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti.

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