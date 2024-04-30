Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

G.B, (34) Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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