Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Turan'ın cenazesi, Alacami köyündeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın cenazesi, köy mezarlığı yanındaki alana götürüldü.

Cenaze töreni öncesi, şehidin annesi Fatma, babası Ahmet, eşi Aynur ile çocukları Fatma Gül, Sinem ve Ahmet Turan büyük üzüntü yaşadı.

Arkadaşı Yonuz Turan'ın çok iyi bir insan olduğunu aktaran Güney, şöyle konuştu:

"Karıncayı dahi incitmeyecek kadar hassasiyeti olan bir arkadaşımızdı. Yonuz ile çocukluktan beri polis olma hayalimiz vardı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde de bir süre birlikte çalışmıştık. Harika bir insandı. İki kız çocuğu Afyonkarahisar'da hemşire olarak görev yapıyor. Oğlu Ahmet de Gönen ilçesinde fen lisesinde okuyor. Yonuz da çok yakın bir zamanda emekli olup köyümüze yerleşmeyi planlıyordu. Burada bahçe işleriyle uğraşmayı düşünüyordu."