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        Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

        Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:03
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        Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
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        Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

        Hastane morgundan alınan Turan'ın cenazesi, Alacami köyündeki baba ocağına getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın cenazesi, köy mezarlığı yanındaki alana götürüldü.

        Cenaze töreni öncesi, şehidin annesi Fatma, babası Ahmet, eşi Aynur ile çocukları Fatma Gül, Sinem ve Ahmet Turan büyük üzüntü yaşadı.

        Eşinin tabutuna sarılan Aynur Turan, "Yonuz, beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Isparta Valisi Aydın Baruş, burada Turan ailesine taziyelerini iletti.

        İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Turan'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

        - Emekli olup, köyüne yerleşmeyi düşünüyordu

        Turan'ın köyden çocukluk arkadaşı emekli polis memuru Adnan Güney de gazetecilere, şehitliğin herkese nasip olmadığını söyledi.

        Arkadaşı Yonuz Turan'ın çok iyi bir insan olduğunu aktaran Güney, şöyle konuştu:

        "Karıncayı dahi incitmeyecek kadar hassasiyeti olan bir arkadaşımızdı. Yonuz ile çocukluktan beri polis olma hayalimiz vardı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde de bir süre birlikte çalışmıştık. Harika bir insandı. İki kız çocuğu Afyonkarahisar'da hemşire olarak görev yapıyor. Oğlu Ahmet de Gönen ilçesinde fen lisesinde okuyor. Yonuz da çok yakın bir zamanda emekli olup köyümüze yerleşmeyi planlıyordu. Burada bahçe işleriyle uğraşmayı düşünüyordu."

        Törene, Turan ailesi ve yakınları, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Afyonkarahisar ve Isparta il protokolü ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil, dün, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarpmıştı.

        Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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