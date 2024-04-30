Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili konuştu:

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, belediyeye kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarıyla ilgili konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı, tarihi Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılan Karşılama ve Tanıtım Merkezi'ni inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, turizm sezonunu açıldığını Frigya bölgesi ve Ayazini köyünün çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Frigya'nın tanıtımı için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Yakın zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve seyahat acentelerimiz burada olacaklar. Önceden bir takım toplantılar yapıldı. Yine onlardan bu bölge için bir takım somut adımlar bekleyeceğiz."

        Bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusu üzerine Yiğitbaşı, şunları söyledi:

        "2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici"

        - "Savcılığımızın incelemesi devam ediyor"

        Yiğibaşı, valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını vurguladı.

        Güvenlik güçleriyle Afyonkarahisar'ın 14 bin kilometre karesinde her türlü suçun önlenmesi ve suçlunun da gereken cezayı alması noktasında görevli olduklarını aktaran Yiğitbaşı, "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı, daha sonra Ayazini köyünde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Başkan Köksal: Belediyenin gelirlerini Suriyelilere değil, hemşehrilerime h...
        Başkan Köksal: Belediyenin gelirlerini Suriyelilere değil, hemşehrilerime h...
        Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
        Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı; oğlu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
        Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarah...
        Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarah...
        Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü
        Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü
        Tek çiçekten üç meyve veren Eber sarısı açtı
        Tek çiçekten üç meyve veren Eber sarısı açtı
        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı