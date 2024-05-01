Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sinanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente Konya ile İzmir'den uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen iki tesiste yaptığı çalışmalarda A.H.S. ile B.A'nın üzerinde B.D'nin ise çantasında 280 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.