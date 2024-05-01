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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sinanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:30
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sinanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente Konya ile İzmir'den uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen iki tesiste yaptığı çalışmalarda A.H.S. ile B.A'nın üzerinde B.D'nin ise çantasında 280 sentetik hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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