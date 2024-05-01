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        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:59
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        Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan G.B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenevler Mahallesi'nde bulunan rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B'yi (46) dün bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen G.B. (34) gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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