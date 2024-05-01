Afyonkarahisar'da ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan G.B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenevler Mahallesi'nde bulunan rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B'yi (46) dün bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen G.B. (34) gözaltına alınmıştı.
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