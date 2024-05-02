Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar'da bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Üniversiteli Akademik Kültür Topluluğu (ÜniAK) öncülüğünde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Türkçe ve İngilizce pankartlarla toplanan öğrenciler, kampüste "SayStop" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Barış Manço Şölen Alanı'na geçen üniversite öğrencileri adına konuşan ÜniAK Öğrenci İşleri Başkanı Yusuf Öztürk, İsrail yayılmacılığının 7 Ekim 2023'ten itibaren insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail'in, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir."

-"Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmayı sürdüreceğiz" Öztürk, ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan ve sesini yükselten herkese teşekkür etti. Kendilerinin de vicdan sahibi her bir genç gibi Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri Saystop eylemleri, boykot çağrıları ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceklerini aktaran Öztürk, "Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar ÜniAK teşkilatları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren Avustralya'nın Sydney Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'SayStop' eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."ifadesini kullandı.