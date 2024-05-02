Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, ilgili gündem maddeleri okundu. Bazıları oy birliği ile bazıları da oy çokluğuyla ilgili komisyonlara sevk edildi.

18-19 Mayıs'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılması planlanan Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası için Köksal'a yetki verildi.

Köksal, belediye çalışmaları hakkında yapılan bazı yeni düzenlemeler ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Gelir tarifelerinde nikah ücretleri bölümüne de 'fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır' ifadesinin ilave edildiğini aktaran Köksal, "Bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları normal ücretten devam edecek. Ancak sığınmacılar için bunun ücretini 25 katına çıkartıyoruz. Belediyemiz nikah salonu için belirlenen ve 400 lira olan genel giderlerini, nikah ve temizlik bedelini onlar için 10 bin lira olarak uygulayacağız." dedi.

Bu konu hakkında ve Afyonkarahisar yerel gündemini ilgilendiren bazı konular hakkında CHP, AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.