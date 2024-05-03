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        "Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da, suç örgütüne yönelik "Sibergöz-36" operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:25
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        "Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da, suç örgütüne yönelik "Sibergöz-36" operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yakalanan 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 24'ü serbest bırakıldı, 42'si sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonunun detaylarını aktarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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