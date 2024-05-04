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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:46
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C'yi Bayat ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonu

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, O.K'nin iş yerinde yaptığı aramada 7 kök kenevir, bir miktar kenevir tohumu, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K'ye adli işlem uygulandı.

        - Sahte alkol operasyonu

        Afyonkarahisar'da sahte alkol ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, K.B'nin iş yerinde yaptığı aramada 2 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan K.B'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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