Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, K.B'nin iş yerinde yaptığı aramada 2 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

Ekipler, O.K'nin iş yerinde yaptığı aramada 7 kök kenevir, bir miktar kenevir tohumu, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

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