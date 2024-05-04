Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'daki Akdağ'da temizlik çalışması yapıldı

        Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'daki Akdağ'da temizlik çalışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Ormanlık alanda yangına sebep verecek maddelerin temizlendiği etkinliğe, İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve kurum amirleri katıldı.

        Çengel, yaptığı açıklamada, "Biz doğayı en iyi şekilde koruyabilmek adına tüm daire amirlerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla bir aradayız. Biz bir farkındalık için buradayız. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bizler için nefes kaynağı ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızı koruyoruz."ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da 256 bin 500 makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 256 bin 500 makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesi...
        Afyonkarahisar'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesi...
        "Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı
        "Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı
        Bayrak Futbolu Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da başladı
        Bayrak Futbolu Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da başladı
        Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı yapıldı