Sandıklı'daki Akdağ'da temizlik çalışması yapıldı
Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Sandıklı ilçesindeki Akdağ Milli Parkı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Ormanlık alanda yangına sebep verecek maddelerin temizlendiği etkinliğe, İlçe Kaymakamı Önder Çengel ve kurum amirleri katıldı.
Çengel, yaptığı açıklamada, "Biz doğayı en iyi şekilde koruyabilmek adına tüm daire amirlerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla bir aradayız. Biz bir farkındalık için buradayız. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bizler için nefes kaynağı ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızı koruyoruz."ifadesini kullandı.
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