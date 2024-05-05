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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, İhsaniye'de seyahat acenteleriyle buluştu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:46
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, İhsaniye'de seyahat acenteleriyle buluştu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

        Yiğitbaşı, köydeki bir otelde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve acente yetkilileriyle görüştü.

        Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, Frigya turizm destinasyonu hakkında önemli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

        TÜRSAB'ın başlattığı turizm yüzyılı mottosunda Afyonkarahisar'ın da önemli bir rota olabileceğine dikkat çeken Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Afyonkarahisar, inanç, doğa, spor, tarih, kültür ve gastronomi turizminin merkezi konumda. Çok fazla potansiyeli bir arada barındırıyoruz. Bu potansiyelimizi yerli ve yabancı turistlere anlatmayı ve tanıtmayı konuştuk. Bu görüşme bir başlangıç diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde daha somut adımlar için yine bir araya geleceğiz. Yaz aylarında da güzel gelişmeler göreceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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