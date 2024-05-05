Afyonkarahisar ve Karaman'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Etkinliğe, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yeşilay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

Aktekke 15 Temmuz Kent Meydanı'ndan başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 100. Yıl Bulvarı ve Molla Fenari Caddesi'nden devam ederek tekrar meydana dönüş yaptı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirilen turun, sağlıklı yaşamı destekleme ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmada önemli olduğunu söyledi.

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