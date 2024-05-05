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        Afyonkarahisar ve Karaman'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Afyonkarahisar ve Karaman'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:41
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        Afyonkarahisar ve Karaman'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Afyonkarahisar ve Karaman'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Zafer Meydanında toplanan Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi gönüllüleri, etkinliğe bisikletleriyle katılan vatandaşlara yelek dağıttı.

        Gazlıgöl, Yeşilyol caddesi ve İmaret önünde pedal çeviren yaklaşık 90 bisikletli, Zafer Meydanına geldi.

        - Karaman

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Yeşilay Karaman Şube Başkanı İhsan Duru, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirilen turun, sağlıklı yaşamı destekleme ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmada önemli olduğunu söyledi.

        Aktekke 15 Temmuz Kent Meydanı'ndan başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 100. Yıl Bulvarı ve Molla Fenari Caddesi'nden devam ederek tekrar meydana dönüş yaptı.

        Etkinliğe, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yeşilay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

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