İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaret

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

İlçeye yapılacak olan çalışma ve projeler hakkında Eroğlu'na bilgiler veren Kılınçarslan, desteklerinden dolayısıyla ilçe halkı adına teşekkür etti.

Eroğlu, "İscehisar halkının teveccühü ile belediye başkanı seçilen Seyhan Başkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde üstün muvaffakiyetler diledik. İscehisar'da yeşillendirme seferberliği başlatarak her yeri çiçek gibi yağacağız. İscehisar'a olan yatırım desteklerimiz devam edecek." dedi.