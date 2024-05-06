Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde 3 yıl önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, köyde düğünde tabanca ile ateş eden şüphelilerin A.A.(Koçbeyli köyü muhtarı), M.K, Ö.K, F.K, C.Y. ve E.Y. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan ev aramasında 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

A.A., M.K., F.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin il dışında olması nedeniyle adli işlem başlatıldı.