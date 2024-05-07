Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor

        Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

        Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

        Koparılması yasak olan Eber Sarısı'na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı'nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

        Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Fenerbahçeliler yıkıldı kaldı!
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Aile faciası! Karısı ve oğlunu öldürüp intihar etti
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!
        Erkek arkadaşını sokakta bıçakladı!
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        Bu bölgelerde sağanak yağmur var
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Sorumlusu İsmail Kartal!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri S...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri S...
        Afyon Kocatepe Üniversitesinde Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatıldı
        Afyon Kocatepe Üniversitesinde Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatıldı
        Afyonkarahisar'da trafo ve baz istasyonu hırsızı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da trafo ve baz istasyonu hırsızı tutuklandı
        İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaret
        İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'a ziyaret
        Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da...
        Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da...