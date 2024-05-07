Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.S'yi Pınarlı köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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