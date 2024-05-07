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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, MSÜ sınavında başarılı olan öğrencilerle buluştu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:40
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, MSÜ sınavında başarılı olan öğrencilerle buluştu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

        Yiğitbaşı, Atlı Spor Kulübü'nde, 12 öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

        Burada öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Yiğitbaşı, gazetecilere, motivasyonun ve özverili olmanın önemine dikkati çekerek her zaman kendilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

        Başarılı olan 12 öğrencinin Afyonkarahisar'da güzel bir örnek olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Biz de başarılı öğrencilerimizin sayısının sürekli artmasını istiyoruz. Afyonkarahisar ve ilçelerindeki bütün gençlerimizin bu başarılara imza atabileceğini düşünüyoruz. Devlet olarak da eşit fırsat ve imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Ulaşabileceğimiz her gencin ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman bu gayretleri, hayalleri ve idealleri en üst noktaya taşıyacağız."

        Yiğitbaşı, öğrencilere tercih edecekleri mesleklerde ve hayatlarında başarılar diledi.

        Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Afyonkarahisar'ın MSÜ sınavındaki başarısının bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Yiğitbaşı, hediye verdiği öğrencilerle pasta kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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