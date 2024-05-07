Afyonkarahisar'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler, Marulcu, Fakıpaşa ve Dairecep Mahallelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da evden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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