Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 5 kişi yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 5 kişi yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişiyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        - Hırsızlık şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da evden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler, Marulcu, Fakıpaşa ve Dairecep Mahallelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler ,yaptığı incelemede hırsızlık şüphelisi C.P.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, MSÜ sınavında başarılı olan öğrencilerle b...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, MSÜ sınavında başarılı olan öğrencilerle b...
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Jeotermal serada yetiştirilen domatese talep yoğun
        Jeotermal serada yetiştirilen domatese talep yoğun
        Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor
        Koparılmasının cezası 387 bin lira olan "Eber Sarısı" drone ile korunuyor
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri S...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri S...