İscehisar'dan kısa kısa

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınçarslan, "Engeller sevgi, emek ve özveriyle aşılır. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir." ifadesini kullandı.

Kılınçarslan, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Vural Şahin İlkokulu ve Mercan Ortaokulu özel eğitim öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

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