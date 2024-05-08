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        İscehisar'dan kısa kısa

        İscehisar'da engelli öğrenciler, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:02
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        İscehisar'dan kısa kısa
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        İscehisar'da engelli öğrenciler, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

        Kılınçarslan, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Şehit Vural Şahin İlkokulu ve Mercan Ortaokulu özel eğitim öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılınçarslan, "Engeller sevgi, emek ve özveriyle aşılır. Çünkü en büyük engel sevgisizliktir." ifadesini kullandı.

        Kılınçarslan, engelli öğrencilere hediye takdim etti.

        - İscehisar'da örnek davranış

        İscehisar'da 5'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Kaygısız, yolda bulduğu akıllı saati belediyeye teslim etti.

        Kaygısız, örnek davranışı belediye çalışanlarınca takdirle karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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