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        Bolvadin'de trafik denetimi yapıldı

        Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:19
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        Bolvadin'de trafik denetimi yapıldı
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        Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Emirdağ ve Çay kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptığı sürücülere, lokum ikram etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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