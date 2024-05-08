Bolvadin'de trafik denetimi yapıldı
Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.
Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Emirdağ ve Çay kara yolunda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptığı sürücülere, lokum ikram etti.
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