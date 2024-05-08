Bolvadin'de trafik denetimi yapıldı

Ekipler, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptığı sürücülere, lokum ikram etti.

Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri, "Trafik Haftası" dolayısıyla denetim yaptı, sürücülere ikramda bulundu.

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