Afyonkarahisar'da Trafik Haftası etkinlikleri

Afyonkarahisar'da düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, kurumların stantlarını ziyaret etti.

Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda, polis ve jandarmanın kullandığı ekipmanlar sergilendi.

Vali Yiğitbaşı, ziyarette yaptığı konuşmada, hafta vesilesiyle Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının meydanda açtığı stantları ziyaret etmek için geldiğini söyledi.

Aynı zamanda emniyet kemerinin takılmasının hayat kurtarıcı bir fonksiyon olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Burada çocukların ve yetişkinlerin bir arada olması, bu stantları gezmesi, bu farkındalığın toplum olarak şehrimizde de artması, yükselmesi trafik ile ilgili kurallara uyulması bizler için önemli." dedi.