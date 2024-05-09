Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 1171 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Isparta kara yollarındaki uygulama noktalarında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

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