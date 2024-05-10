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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:00
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.B'yi ilçe merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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