Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın (26) otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de Afyonkarahisar Otogarı'nın otoparkındaki araçlarında yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.A, M.T. ile C.İ, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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