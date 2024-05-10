Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları İzmir'den M.T. ile C.İ'den temin ettiğini belirtti.

Ekipler, durdurduğu şüpheli İ.A'nın (26) otomobilinde dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada 8 bin 143 sentetik ecza ve cep telefonu ele geçirdi.

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