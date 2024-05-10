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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:04
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı.

        İddiaya göre, M.A, Örenkaya köyündeki arazisinde traktörle çalıştığı sırada yanında çalıştırdığı çoban M.M. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çoban, M.A'yı boynundan bıçakla yaralayarak kaçtı.

        Yaralı M.A, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan M.M'yi saklandığı tarlada gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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