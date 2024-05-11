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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:23
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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

        E.B.G. idaresindeki 35 BCF 528 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında atık malzeme toplayan yaya Abdurrahman İ'ye çarptı.

        Kazada yaralanan Abdurrahman İ'ye ilk müdahaleyi doktor olan sürücü E.B.G. ve yanındaki eşi yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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