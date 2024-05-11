Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği'nden "Engelliler Haftası" açıklaması
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.
Erdoğan, yaptığı açıklamada, engelliler haftası dolayısıyla toplumsal farkındalığın artırılması için ülke genelinde program ve etkinliklerin yapıldığını belirtti.
Görme engellilerin taleplerini aktaran Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek dernek olarak her platformda üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. 10-16 Mayıs Engeliler Haftası'nın farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık seviyemizi artırmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.
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