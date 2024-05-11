Frigya'da "Hıdırellez Bahar Şenliği" başladı

Etkinlik, sanatçı Efe Can Şengül'ün konseri ve dj sahne performansıyla devam etti.

"Ayazini köyündeki Hıdırellez etkinlilerimiz şölen havasında geçiyor. Önümüzdeki yıllarda da bu şenliğimizi inşallah geleneksel hale getireceğiz. Kalıcı olması için elimizden geleni yapacağız."

Burada halk oyunları oynandı, şiir dinletisi sonrası çocuklar için müzikli gösteriler sunuldu.

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