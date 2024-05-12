Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. (48) ve oğlu E.G'nin (18) evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada, 106 sentetik ecza, 52 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Evde üzerinde kimlik bulunmayan ve kendisini F.İ. olarak tanıtan kişinin, S.G'nin eşi E.G. (47) olduğu tespit edildi.