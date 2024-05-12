Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. (48) ve oğlu E.G'nin (18) evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada, 106 sentetik ecza, 52 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

        Evde üzerinde kimlik bulunmayan ve kendisini F.İ. olarak tanıtan kişinin, S.G'nin eşi E.G. (47) olduğu tespit edildi.

        E.G'nin hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından 26 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi E.G. ise cezaevine teslim edildi.

        Şüpheli S.G'nin oğlu E.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Eber sarısının özelliği genetik transferle diğer baklagillere aktarılacak
        Eber sarısının özelliği genetik transferle diğer baklagillere aktarılacak
        Frigya'da "Hıdırellez Bahar Şenliği" başladı
        Frigya'da "Hıdırellez Bahar Şenliği" başladı
        Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği'nden "Engelliler Haftası" açıkla...
        Afyonkarahisar'da Altınokta Körler Derneği'nden "Engelliler Haftası" açıkla...
        Şehidin emaneti ikizlere doğum günlerinde "Vali Yiğitbaşı" sürprizi
        Şehidin emaneti ikizlere doğum günlerinde "Vali Yiğitbaşı" sürprizi
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban yakalandı
        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban yakalandı