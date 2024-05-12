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        Frigya'da düzenlenen "Hıdırellez Bahar Şenliği" sona erdi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde gerçekleştirilen "Hıdırellez Bahar Şenliği" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:15
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        Frigya'da düzenlenen "Hıdırellez Bahar Şenliği" sona erdi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde gerçekleştirilen "Hıdırellez Bahar Şenliği" sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ayazini köyünde düzenlenen etkinlik kapsamında bando eşliğinde köy meydanından başlayan yürüyüş, Kaplumbağa Kanyonu'ndaki konser alanında son buldu.

        Burada halk oyunları gösterisi ve Anneler Günü'ne özel gösteri sunulurken çocuklar için de müzikli gösteri yapıldı.

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Ayazini köy muhtarı Bekir Yılmaz ve vatandaşların katıldığı etkinlik, konserlerle tamamlandı.

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