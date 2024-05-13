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        Afyonkarahisar'da aranan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:06
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        Afyonkarahisar'da aranan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ö, Çobanlar ilçesinde yakalandı.

        A.Ö, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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