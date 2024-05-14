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        Afyonkarahisar'da haşhaş tarlaları "mor beyaz" renklendi

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki haşhaş tarlaları mor ve beyaz çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:21
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        Afyonkarahisar'da haşhaş tarlaları "mor beyaz" renklendi
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki haşhaş tarlaları mor ve beyaz çiçek açtı.

        Türkiye'deki üretiminin büyük kısmı Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

        Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor çiçek açıyor.

        Dinar ilçesinde de tarlalara ekimi yapılan haşhaş bitkisi, mayıs ayında mor beyaz çiçeklendi.

        Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri bölgedeki ovaya ayrı bir renk katıyor.

        Gıda ve sanayi sektöründe kullanılan haşhaşın kapsülü ve tohumları da TMO tarafından alınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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