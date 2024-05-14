Afyonkarahisar'da haşhaş tarlaları "mor beyaz" renklendi

Gıda ve sanayi sektöründe kullanılan haşhaşın kapsülü ve tohumları da TMO tarafından alınıyor.

Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri bölgedeki ovaya ayrı bir renk katıyor.

Dinar ilçesinde de tarlalara ekimi yapılan haşhaş bitkisi, mayıs ayında mor beyaz çiçeklendi.

Türkiye'deki üretiminin büyük kısmı Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

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