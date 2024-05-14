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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:02
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        Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gizli tanığın teslim ettiği flaş bellekteki belgeden yola çıkarak FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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