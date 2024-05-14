Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gizli tanığın teslim ettiği flaş bellekteki belgeden yola çıkarak FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.
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