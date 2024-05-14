Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan eski öğretmen tutuklandı

Ekipler, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK'yle ihraç edilen S.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 8 yıldır firari olan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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