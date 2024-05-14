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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan eski öğretmen tutuklandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:21
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan eski öğretmen tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski öğretmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 8 yıldır firari olan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK'yle ihraç edilen S.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

        Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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