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        Afyonkarahisar'da kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da kamyonetin, hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:43
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin, hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.T (33) idaresindeki 43 AFA 267 plakalı kamyonet, merkez Değirmendere köyü mevkiinde B.B (53) yönetimindeki 03 BK 852 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan M.B (29) K.B (51) ve B.E.B (9) yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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